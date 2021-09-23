***ISATR* *NRBNK* *NRHOL* *ARNFK* *ZOREN* *EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***ISATR******NRBNK******NRHOL******ARNFK******ZOREN******EXIMB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, EXIMB, ISATR, NRBNK, NRHOL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRSARENA2127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. EXIMB TRSEXIM92818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92112 FİNANSMAN BONOSU 23.09.2021 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOLA2124 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 23.09.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92123 FİNANSMAN BONOSU 23.09.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN92118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23.09.2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965010BIST