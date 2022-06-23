***ISATR* *NRBNK* *NRHOL* *TMKS* *ZOREN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***ISATR******NRBNK******NRHOL******TMKS******ZOREN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ATAGY, ISATR, NRBNK, NRHOL, TMKS, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62220 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62220 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62222 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62214 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62217 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038957BIST