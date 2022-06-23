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***ISATR* *NRBNK* *NRHOL* *TMKS* *ZOREN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

23.06.2022 17:15
***ISATR* *NRBNK* *NRHOL* *TMKS* *ZOREN* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fo


***ISATR******NRBNK******NRHOL******TMKS******ZOREN******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATAGY, ISATR, NRBNK, NRHOL, TMKS, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62220 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY62220 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB92918 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 23/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL62222 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRSNHOL62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62214 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62217 FİNANSMAN BONOSU 23/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62210 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038957


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BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
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Sterlin 21,2770 21,3837 % 0,42  
Frank 18,1141 18,2232 % 0,90  
Riyal 4,6134 4,6365 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 6,46  
Altın Gr. 1.022 1.022 6,17  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.781 6.891 29,00  
Yarım 3.329 3.370 14,00  
Çeyrek 1.668 1.685 7,00  
Gümüş.Ons 21,20 21,22 0,25  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 0,15  
B. Petrol 114 114 3,76  
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