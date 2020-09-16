***ISATR* *NRBNK* *YKYAT* *ZORLF* *NRHOL* *FBBNK* *DZYMK* *YDATH* *DENIZ* *BRKT* *YKBNK* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***ISATR******NRBNK******YKYAT******ZORLF******NRHOL******FBBNK******DZYMK******YDATH******DENIZ******BRKT******YKBNK******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, DZYMK, FBBNK, ISATR, NRBNK, NRHOL, SKYMD, YDATH, YKBNK, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32114 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY92015 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfaFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92039 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92011 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92037 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92023 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT160920T25 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875296BIST