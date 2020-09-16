***ISATR* *NRBNK* *YKYAT* *ZORLF* *NRHOL* *FBBNK* *DZYMK* *YDATH* *DENIZ* *BRKT* *YKBNK* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
16.09.2020 16:36
***ISATR******NRBNK******YKYAT******ZORLF******NRHOL******FBBNK******DZYMK******YDATH******DENIZ******BRKT******YKBNK******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, BRKT, DENIZ, DZYMK, FBBNK, ISATR, NRBNK, NRHOL, SKYMD, YDATH, YKBNK, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12122 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32114 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY92015 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfa
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL92039 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfa
NUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92011 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD92037 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM92023 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT080328T15 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT120325T12 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT140922T17 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT160920T25 DEVLET TAHVİLİ 16/09/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875296
BIST