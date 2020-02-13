***ISATR* *TSKB* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***ISATR******TSKB******ISKUR******ISBTR******ISCTR******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [TSKB, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)162301658Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)5,8Satıcının UnvanıTrakya Yatırım Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıTürkiye İş Bankası A.Ş. / 162.301.658 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)1,37Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları1,10 - 1,64İşlem Tarihi14/02/2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEkte verilmektedir.AçıklamalarPayları Borsamızın Yıldız Pazar'ındaişlem görenTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.(Banka) ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Banka sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli payların (TSKB) Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/02/2020 tarihinde beher pay için 1,37 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Bankanın işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818821BIST