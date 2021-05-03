***ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.05.2021 09:08
***ISBIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISBIR.E Pay Başına Brüt Temettü: 6 TL Teorik Fiyat: 6844 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933983
BIST
10:451.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.409
En Düşük
1.400
10:458,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
10:459,9912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0206
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
10:45474,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,16
|Açılış
|: 474,91
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:45
|VERTU
|31,90
|64.680.781
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.286.771
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.387.716
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.931.317
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.751.778
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|6.526.997
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|83.636.978
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|5.354.626
|% -7,22
|
|PETUN
|21,86
|11.581.363
|% -6,18
|
|THYAO
|12,61
|295.187.579
|% 3,11
|
|BIOEN
|18,09
|201.624.103
|% 1,57
|
|SISE
|7,66
|199.546.674
|% 2,00
|
|SASA
|36,46
|151.241.040
|% 1,84
|
|TUPRS
|89,85
|142.370.030
|% 2,39
|
|YKBNK
|2,11
|112.504.876
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|53.102.809
|% 0,55
|
|SISE
|7,66
|199.546.674
|% 2,00
|
|THYAO
|12,61
|295.187.579
|% 3,11
|
|SKBNK
|1,10
|25.184.537
|% 0,92
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2860
|8,2966
|% 0,26
|
|Euro
|9,9794
|9,9912
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5141
|% 0,49
|
|Frank
|9,0568
|9,1114
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2068
|2,2178
|% 0,31
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|8,34
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,96
|0,06
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,04
|