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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

07.05.2020 11:54
GÜNCEL HABERLER



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. (A MEMBER FIRM OF ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED) nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843290


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.867.033 % 10,00  
IZTAR 5,72 1.303.233 % 10,00  
RODRG 2,42 459.268 % 10,00  
POLTK 133,10 542.593 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
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Sterlin 8,9217 8,9664 % 0,71  
Frank 7,3929 7,4374 % 0,49  
Riyal 1,9225 1,9321 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 6,93  
Altın Gr. 393 393 3,12  
Cumhuriyet 2.518 2.570 20,70  
Tam 2.592 2.637 21,20  
Yarım 1.265 1.289 10,40  
Çeyrek 630 645 5,20  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,16  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,81 29,81 0,09  
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