***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2020 11:54
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR A.Ş. (A MEMBER FIRM OF ERNST&YOUNG GLOBAL LIMITED) nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843290
BIST
12:0998.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 358,63
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:097,2416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:097,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:09394,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,82
|Açılış
|: 394,13
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,25
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.033
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,60
|6.951.192
|% -5,51
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,60
|744.222.099
|% 4,84
|
|THYAO
|10,68
|326.062.252
|% 1,14
|
|GARAN
|8,06
|302.199.452
|% -0,12
|
|PETUN
|21,60
|285.841.184
|% 7,36
|
|GUSGR
|3,20
|246.810.026
|% 0,31
|
|KRDMD
|2,60
|744.222.099
|% 4,84
|
|GUSGR
|3,20
|246.810.026
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,13
|151.010.146
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|230.696.588
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,93
|111.271.908
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9217
|8,9664
|% 0,71
|
|Frank
|7,3929
|7,4374
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9225
|1,9321
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,93
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|