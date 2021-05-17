***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararı ile 635.040,00 Türk Lirası olan şirket sermayesinin 32.387.040,00 Türk Lirasına çıkarılmasınaartırılacak olan 31.752.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936644BIST