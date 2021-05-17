***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.05.2021 19:15
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 17.05.2021 tarih ve 732 sayılı kararı ile 635.040,00 Türk Lirası olan şirket sermayesinin 32.387.040,00 Türk Lirasına çıkarılmasına
artırılacak olan 31.752.000,00 Türk Lirası sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936644
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0050
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3167
En Düşük
8,3117
18:0510,1197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1197
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3167
|% 0,06
|
|Euro
|10,1007
|10,1197
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,01
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
-
17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında