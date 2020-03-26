***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 23.928.270 -124.822 31.431.034 68.464.433 -4.148.808 -8.529.929 6.812.185 29.708.662 7.352.780 155.528.845 37.591.192 193.120.037Transferler11.803 7.340.977 -7.352.780Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.493 -226.662 -3.908.876 8.316.915 4.217.870 -1.204.284 3.013.586Dönem Karı (Zararı)8.316.915 8.316.915 -935.016 7.381.899Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)36.493 -226.662 -3.908.876 -4.099.045 -269.268 -4.368.313Kar Payları-952.560 -952.560 -952.560Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış146.552 26.962 1.235.990 -61.510 -11.165 143.535 -1.556.144 -75.780 75.780Dönem Sonu Bakiyeler635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 34.540.935 8.316.915 158.718.375 36.462.688 195.181.063Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -226.662 -12.449.970 6.967.523 34.540.935 8.316.915 158.718.375 36.462.688 195.181.063Transferler1.227.242 7.089.673 -8.316.915Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.367 -63.865 -2.106.875 35.269.679 33.015.572 4.624.790 37.640.362Dönem Karı (Zararı)35.269.679 35.269.679 4.703.063 39.972.742Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.367 -63.865 -2.106.875 -2.254.107 -78.273 -2.332.380Kar Payları-760.675 -385.708 -1.146.383 -1.146.383Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-162.233 -1.269.923 -1.828.711 206.738 430.773 507.018 2.189.906 1.908.287 1.981.855 -1.981.855Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 140.246 -14.049.827 9.623.996 43.153.187 35.269.679 192.569.419 39.105.623 231.675.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.479.632 48.393.369Dönem Karı (Zararı)39.972.742 7.381.899Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39.972.742 7.381.899Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler98.904.254 126.422.642Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10 26.065.505 13.294.797Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler950.860 4.735.490Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 501.032 3.954.052Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 449.828 781.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.477.230 3.186.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.750.898 2.475.497Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.726.332 710.830Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.517.280 37.087.621Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.284.837 -4.633.096Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 43.802.117 41.720.717Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 27.049.282 44.995.157Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.298.893 10.178.723Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-10.298.893 10.178.723Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.227.910 3.506.851İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler27 2.227.910 3.506.851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 8.312.730 2.008.456Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -3.397.650 7.429.220İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-84.287.078 -78.430.083Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-32.120.162 -929.417Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.689.026 -73.837.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.876.821 -7.798.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.812.205 -66.038.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-587.218 -2.477.211İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-587.218 -2.477.211Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.175.169 -40.893.072Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)64.385 -4.972.841Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.355.598 46.278.580İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-366.565 202.112İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.989.033 46.076.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.616.674 3.358.638Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.864 -7.773İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-38.864 -7.773Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.978.797 -4.170.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.252.451 -779.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.898.873 -3.242.905Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.353.578 2.463.117Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları54.589.918 55.374.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -912.152 -2.741.509Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.198.134 -4.239.580YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.012.179 -5.838.059Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları10 0 2.154.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 9 4.826.752 12.282.096Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9, 10 -21.838.931 -20.274.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.753.705 -26.448.716Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 717.152.572 563.383.849Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -616.116.981 -557.733.637Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.336.084 4.858.772Ödenen Faiz-46.084.256 -40.651.219Alınan Faiz2.284.837 4.633.096Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-1.146.383 -939.577YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.221.158 16.106.594Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.304.352 -4.317.223NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.916.806 11.789.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.167.299 21.377.928DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.084.105 33.167.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 103.084.105 33.167.299Finansal Yatırımlar3 48.137.602 16.017.440Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri48.137.602 16.017.440Ticari Alacaklar5 224.356.026 234.430.233İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar224.356.026 234.430.233Diğer Alacaklar6 2.726.262 4.430.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.726.262 4.430.819Stoklar7 144.927.543 142.202.202Peşin Ödenmiş Giderler11 14.054.477 14.358.251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.054.477 14.358.251Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar508.369Diğer Dönen Varlıklar12 14.981.217 17.880.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14.981.217 17.880.090ARA TOPLAM552.775.601 462.486.334TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR552.775.601 462.486.334DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 10.392.853 8.516.031İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10.392.853 8.516.031Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 6.493.366 6.499.286Maddi Duran Varlıklar9 202.124.597 203.911.051Arazi ve Arsalar85.115.640 85.115.640Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.417.674 2.310.409Binalar67.927.538 68.495.467Tesis, Makine ve Cihazlar34.342.875 36.776.777Taşıtlar5.823.717 3.329.707Mobilya ve Demirbaşlar3.373.405 2.638.110Özel Maliyetler2.805.914 2.785.313Yapılmakta Olan Yatırımlar296.905 2.453.652Diğer Maddi Duran Varlıklar20.929 5.976Kullanım Hakkı Varlıkları50.503.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 14.707.227 6.003.983Şerefiye3.507.775 3.507.775Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.199.452 2.496.208Peşin Ödenmiş Giderler11 391.244 151.856İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler391.244 151.856Ertelenmiş Vergi Varlığı19 6.867.044 6.977.209TOPLAM DURAN VARLIKLAR291.479.726 232.059.416TOPLAM VARLIKLAR844.255.327 694.545.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 307.942.988 247.522.914Ticari Borçlar5 134.192.032 160.547.630İlişkili Taraflara Ticari Borçlar515.946 882.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar133.676.086 159.665.119Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.010.300 6.626.974Türev Araçlar29 320.172 10.110.696Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 15.411.525 12.432.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.411.525 12.432.728Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 335.791 3.809.946Kısa Vadeli Karşılıklar18 9.938.389 6.250.921Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.938.389 6.250.921Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.390.661 3.857.554İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.390.661 3.857.554ARA TOPLAM475.541.858 451.159.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER475.541.858 451.159.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar122.592.658 39.861.521Uzun Vadeli Karşılıklar18 8.124.479 6.329.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.124.479 6.329.454Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 3.498.108 2.011.638Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.823.182 2.711İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.823.182 2.711TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER137.038.427 48.205.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER612.580.285 499.364.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.569.419 158.718.375Ödenmiş Sermaye16 635.040 635.040Sermaye Düzeltme Farkları16 23.912.589 24.074.822Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-124.822 -124.822Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.188.073 31.457.996Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)49.911.677 52.849.966Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)63.821.258 65.526.598Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)67.871.712 69.700.423Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.050.454 -4.173.825Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar140.246 -226.662Yabancı Para Çevrim Farkları-14.049.827 -12.449.970Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.623.996 6.967.523Yasal Yedekler9.623.996 6.967.523Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.153.187 34.540.935Net Dönem Karı veya Zararı35.269.679 8.316.915Kontrol Gücü Olmayan Paylar39.105.623 36.462.688TOPLAM ÖZKAYNAKLAR231.675.042 195.181.063TOPLAM KAYNAKLAR844.255.327 694.545.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 843.856.256 769.577.296Satışların Maliyeti21 -645.395.355 -592.487.721TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.460.901 177.089.575BRÜT KAR (ZARAR)198.460.901 177.089.575Genel Yönetim Giderleri22 -34.906.716 -24.389.141Pazarlama Giderleri22 -53.240.260 -58.580.347Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -246.357 -964.445Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 69.506.067 101.493.242Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -81.660.104 -85.120.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.913.531 109.528.432Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.397.650 1.254.711Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -8.683.931Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27 -2.227.910 -3.506.851FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.083.271 98.592.361Finansman Gelirleri25 37.093.761 99.154.380Finansman Giderleri25 -87.891.560 -188.356.386SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.285.472 9.390.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.312.730 -2.008.456Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -6.723.979 -6.883.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.588.751 4.875.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)39.972.742 7.381.899DÖNEM KARI (ZARARI)39.972.742 7.381.899Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35.269.679 8.316.915Ana Ortaklık Payları4.703.063 -935.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.837 -64.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.721 -82.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.884 18.072Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-7.884 18.072Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.368.217 -4.304.240Yabancı Para Çevrim Farkları-2.298.542 -4.077.578Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.298.542 -4.077.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-69.675 -226.662DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.332.380 -4.368.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.640.362 3.013.586Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.015.572 4.217.870Ana Ortaklık Payları4.624.790 -1.204.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832464BIST