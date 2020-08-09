***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 24.074.822 -124.822 31.457.996 69.700.423 -4.173.825 -12.449.970 -226.662 6.967.523 8.316.915 34.540.935 158.718.375 36.462.688 195.181.063Transferler3.406.002 -8.316.915 4.910.913 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)401.764 -1.104.909 32.251.965 31.548.820 7.574.957 39.123.777Dönem Karı (Zararı)401.764 32.251.965 32.251.965 7.567.789 39.819.754Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.104.909 -703.145 7.168 -695.977Kar Payları-692.047 -1.928.240 -2.620.287 -411.365 -3.031.652Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-162.233 -1.269.923 -1.828.711 130.873 937.791 -57.483 3.809.189 1.559.503 -1.559.503 0Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -3.641.188 -12.617.088 -226.662 9.623.995 32.251.965 41.332.797 189.206.411 42.066.777 231.273.188Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 -14.049.827 140.246 9.623.995 35.269.679 43.153.188 192.569.419 39.105.623 231.675.042Transferler1.184.409 -35.269.679 34.085.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.851 -5.040.994 -23.534 35.847.633 30.606.254 5.395.755 36.002.009Dönem Karı (Zararı)35.847.633 35.847.633 5.643.798 41.491.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.851 -5.040.994 -23.534 -5.241.379 -248.043 -5.489.422Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.227.305 -19.090.821 116.712 10.808.404 35.847.633 77.238.458 223.175.673 44.501.378 267.677.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.118.871 29.029.085Dönem Karı (Zararı)41.491.431 39.819.754Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.491.431 39.819.754Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.582.423 -41.023Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 8.342.268 6.027.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.189.357 -9.985.413Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 4.604.179 -8.199.222Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.414.822 -1.786.191Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.880.760 3.166.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.880.760 3.166.640Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.126.910 11.446.609Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.242.682 -1.519.271Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.369.592 12.965.880Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-320.172 -3.315.779Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-320.172 -3.315.779Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler849.195 1.753.426İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler849.195 1.753.426Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.441.394 -9.036.147Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.501 -98.206Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -44.501 -98.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-79.754.466 -6.837.870Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-38.717.517 17.953.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.991.523 -4.405.823İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.991.523 -4.405.823Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.297.812 -10.264.513Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.267.882 -2.851.295Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.050.853 25.375.624İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.337 7.193.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.053.190 18.182.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.989.541 -32.789.244İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-31.158.713İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.989.541 -1.630.531Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.458.956 143.681Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.680.612 32.940.861Ödenen Temettüler-3.031.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.074.750 -2.204.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.363.509 1.324.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.505.092 -10.920.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.505.092 -10.920.105Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.890 129.810Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -10.732.982 -11.049.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.166.580 -9.199.816Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları145.293.490 2.246.793Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları145.293.490 2.246.793Ödenen Faiz-16.369.592 -12.965.880Alınan Faiz1.242.682 1.519.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.542.617 8.909.164Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.040.998 -1.104.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.501.619 7.804.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ103.084.105 33.167.299DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ203.585.724 40.971.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 203.585.724 103.084.105Finansal Yatırımlar3 56.104.679 48.137.602Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri56.104.679 48.137.602Ticari Alacaklar5 250.865.651 224.356.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar250.865.651 224.356.026Diğer Alacaklar6 4.160.531 2.726.262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.160.531 2.726.262Stoklar7 170.640.178 144.927.543Peşin Ödenmiş Giderler11 29.322.359 14.054.477İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.322.359 14.054.477Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar508.369Diğer Dönen Varlıklar12 22.630.159 14.981.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22.630.159 14.981.217ARA TOPLAM737.309.281 552.775.601TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR737.309.281 552.775.601DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 17.950.106 10.392.853İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17.950.106 10.392.853Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 6.499.287 6.493.366Maddi Duran Varlıklar9 200.148.862 202.124.597Arazi ve Arsalar82.110.845 85.115.640Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.646.729 2.417.674Binalar67.442.538 67.927.538Tesis, Makine ve Cihazlar31.209.203 34.342.875Taşıtlar7.547.017 5.823.717Mobilya ve Demirbaşlar5.357.603 3.373.405Özel Maliyetler3.834.927 2.805.914Yapılmakta Olan Yatırımlar296.905Diğer Maddi Duran Varlıklar20.929Kullanım Hakkı Varlıkları10 58.511.105 50.503.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.890.287 14.707.227Şerefiye10 3.507.775 3.507.775Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 15.382.512 11.199.452Peşin Ödenmiş Giderler11 556.412 391.244İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler556.412 391.244Ertelenmiş Vergi Varlığı19 8.515.263 6.867.044TOPLAM DURAN VARLIKLAR311.071.322 291.479.726TOPLAM VARLIKLAR1.048.380.603 844.255.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 299.546.156 307.942.988Ticari Borçlar151.250.595 134.192.032İlişkili Taraflara Ticari Borçlar513.609 515.946İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 150.736.986 133.676.086Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.530.777 5.010.300Türev Araçlar29 320.172Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 21.870.481 15.411.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.870.481 15.411.525Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.699.300 335.791Kısa Vadeli Karşılıklar18 10.289.168 9.938.389Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.289.168 9.938.389Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.129.654 2.390.661İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.129.654 2.390.661ARA TOPLAM494.316.131 475.541.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.316.131 475.541.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 276.282.980 122.592.658Uzun Vadeli Karşılıklar18 9.079.387 8.124.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.079.387 8.124.479Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 951.716 3.498.108Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler73.338 2.823.182İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.823.182TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.387.421 137.038.427TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER780.703.552 612.580.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar223.175.673 192.569.419Ödenmiş Sermaye16 635.040 635.040Sermaye Düzeltme Farkları16 23.912.589 23.912.589Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-124.822 -124.822Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.188.073 30.188.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.670.298 49.911.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)63.644.407 63.821.258Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)67.871.712 67.871.712Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.227.305 -4.050.454Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar116.712 140.246Yabancı Para Çevrim Farkları-19.090.821 -14.049.827Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.808.405 9.623.996Yasal Yedekler16 10.808.405 9.623.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları77.238.457 43.153.187Net Dönem Karı veya Zararı35.847.633 35.269.679Kontrol Gücü Olmayan Paylar44.501.378 39.105.623TOPLAM ÖZKAYNAKLAR267.677.051 231.675.042TOPLAM KAYNAKLAR1.048.380.603 844.255.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 454.898.995 415.650.493Satışların Maliyeti19 -342.200.823 -311.261.229TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.698.172 104.389.264BRÜT KAR (ZARAR)112.698.172 104.389.264Genel Yönetim Giderleri20 -25.581.027 -31.041.217Pazarlama Giderleri20 -16.324.439 -9.763.099Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -767.399 -185.217Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 53.750.812 41.504.417Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -27.166.648 -47.800.197ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.609.471 57.103.951Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 44.501 1.838.352Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-849.195 -1.753.426FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)95.804.777 57.188.877Finansman Gelirleri23 16.535.020 29.230.086Finansman Giderleri23 -73.289.759 -55.635.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.050.038 30.783.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.441.393 9.036.147Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.189.567 -2.870.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.630.960 11.906.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.491.431 39.819.754DÖNEM KARI (ZARARI)41.491.431 39.819.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.643.798 7.567.789Ana Ortaklık Payları35.847.633 32.251.965Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.837 509.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.721 621.527Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.884 -112.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-7.884 -112.079Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.525.259 -1.205.425Yabancı Para Çevrim Farkları-5.499.584 -1.316.765Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.499.584 -1.316.765Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-25.675 111.340Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-25.675 111.340DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.489.422 -695.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.002.009 39.123.777Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.395.755 7.574.957Ana Ortaklık Payları30.606.254 31.548.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867017BIST