***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 67.871.712 -4.050.454 -14.049.827 140.426 9.623.995 43.153.188 35.269.679 192.569.419 39.105.623 231.675.042Transferler1.184.409 34.085.270 35.269.679Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-176.851 -5.040.994 -23.534 30.606.254 5.395.755 36.002.009Dönem Karı (Zararı)35.847.633 35.847.633 5.643.798 41.491.431Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-176.851 -5.040.994 -23.534 -5.241.379 -248.043 -5.489.422Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.912.589 -124.822 30.188.073 6.871.712 -4.227.305 -19.090.821 116.712 10.808.404 77.238.458 35.847.633 223.175.673 44.501.378 267.677.051Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler635.040 23.932.337 -124.822 30.203.601 66.439.581 5.190.745 -16.745.963 10.976.086 98.688.426 118.462.831 327.276.372 60.715.398 387.991.770Transferler-28.159 5.724.891 112.766.099 -118.462.831Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-488.409 -2.629.352 77.982.528 74.864.767 14.494.347 89.359.114Dönem Karı (Zararı)77.982.528 77.982.528 14.707.694 92.690.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-488.409 -2.629.352 -3.117.761 -213.347 -3.331.108Kar Payları-1.773.945 -1.773.945Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.523 32.523Dönem Sonu Bakiyeler635.040 23.904.178 -124.822 30.203.601 66.439.581 -5.679.154 -19.375.315 16.700.977 211.454.525 77.982.528 402.141.139 73.468.323 475.609.462Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.983.192 -14.118.871Dönem Karı (Zararı)92.690.222 41.491.431Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.704.369 26.582.423Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,25 24.615.853 8.342.268Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler428.540 -1.414.822Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 428.540 -1.414.822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.661.900 6.484.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.600.473 1.880.760Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler440.366Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.378.939 4.604.179Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.903.757 15.126.910Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 4.130.789 -1.242.682Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 29.772.968 16.369.592Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.583.373 -320.172Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.583.373 -320.172Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler849.195İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler849.195Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.086.282 -2.441.394Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler591.410 -44.501Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 591.410 -44.501İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-237.756.811 -79.754.466Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -6.241.021Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138.448.811 -38.717.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-138.448.811 -38.717.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.950.006 -8.991.523İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.950.006 -8.991.523Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.304.530 -24.297.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.361.624 -15.267.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.074.848 9.050.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-722.164 -2.337İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.797.012 9.053.190Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.283.926 484.640Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.885.777 6.458.956İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.027.530 -8.474.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.310.279 -7.814.109Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)282.749 -660.072Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.362.220 -11.680.612Ödenen Temettüler-1.773.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.773.727 -1.07 -25.073.300 -1.363.509YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.839.577 -10.505.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.890Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.839.577 -10.732.982Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -39.839.577 -10.732.982FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.454.132 130.166.580Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları245.520.500 145.293.490Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları245.520.500 145.293.490Ödenen Faiz-28.935.579 -16.369.592Alınan Faiz23 -4.130.789 1.242.682YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.631.363 105.542.617Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.690.483 -5.040.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.940.880 100.501.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 218.626.064 103.084.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 291.566.944 203.585.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 291.566.944 218.626.064Finansal Yatırımlar83.668.864 77.427.843Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri3 83.668.864 77.427.843Ticari Alacaklar443.993.642 301.773.996İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 443.993.642 301.773.996Diğer Alacaklar11.952.551 14.902.558İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 11.952.551 14.902.558Stoklar7 357.060.433 252.184.443Peşin Ödenmiş Giderler37.705.653 33.139.550İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 37.705.653 33.139.550Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar44.614 31.203Diğer Dönen Varlıklar34.489.585 28.192.714İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 34.489.585 28.192.714ARA TOPLAM1.260.482.286 926.278.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.260.482.286 926.278.371DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 6.444.689 6.444.689Maddi Duran Varlıklar283.322.802 268.460.700Arazi ve Arsalar9 87.327.201 85.152.712Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9 1.323.114 1.935.858Binalar9 70.249.444 65.660.051Tesis, Makine ve Cihazlar9 96.329.512 96.468.367Taşıtlar9 13.389.203 7.595.020Mobilya ve Demirbaşlar9 7.899.295 8.448.097Özel Maliyetler9 3.810.210 2.317.791Yapılmakta Olan Yatırımlar9 2.994.823 862.233Diğer Maddi Duran Varlıklar20.571Kullanım Hakkı Varlıkları25 60.937.518 49.132.826Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.839.363 28.338.631Şerefiye11.096.270 11.096.270Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 24.743.093 17.242.361Peşin Ödenmiş Giderler742.719 947.198İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 742.719 947.198Ertelenmiş Vergi Varlığı10.500.176 1.796.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR397.787.267 355.120.793TOPLAM VARLIKLAR1.658.269.553 1.281.399.164KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar499.569.113 368.545.380İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar499.569.113 368.545.380Banka Kredileri4 485.605.895 358.963.019Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 13.963.218 9.582.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları168.684.929 124.692.991İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları168.684.929 124.692.991Banka Kredileri4 168.684.929 124.692.991Diğer Finansal Yükümlülükler7.325.692 5.415.198Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler4 7.325.692 5.415.198Ticari Borçlar158.937.381 156.862.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar722.164İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 158.937.381 156.140.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 6.978.182 9.262.108Türev Araçlar2.989.572 4.572.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.989.572 4.572.945Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.467.925 16.582.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 36.467.925 16.582.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.263.603 16.058.292Kısa Vadeli Karşılıklar6.295.353 5.762.155Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 6.295.353 5.762.155Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.986.706 1.796.789İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.986.706 1.796.789ARA TOPLAM909.498.456 709.550.539TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER909.498.456 709.550.539UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar258.971.415 170.004.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar258.971.415 170.004.479Banka Kredileri4 171.740.344 127.106.625Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 87.231.071 42.897.854Uzun Vadeli Karşılıklar12.109.584 10.282.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.109.584 10.282.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.078.136 3.567.038Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.500 2.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.500 2.500TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER273.161.635 183.856.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.182.660.091 893.407.394ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar402.141.139 327.276.372Ödenmiş Sermaye15 635.040 635.040Sermaye Düzeltme Farkları15 23.904.178 23.932.337Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-124.822 -124.822Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.203.601 30.203.601Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)41.385.112 44.502.873Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.760.427 61.248.836Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)66.439.581 66.439.581Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.679.154 -5.190.745Yabancı Para Çevrim Farkları-19.375.315 -16.745.963Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.700.977 10.976.086Yasal Yedekler15 16.700.977 10.976.086Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları211.454.525 98.688.426Net Dönem Karı veya Zararı77.982.528 118.462.831Kontrol Gücü Olmayan Paylar73.468.323 60.715.398TOPLAM ÖZKAYNAKLAR475.609.462 387.991.770TOPLAM KAYNAKLAR1.658.269.553 1.281.399.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 781.845.280 454.898.995Satışların Maliyeti19 -576.885.022 -342.200.823TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)204.960.258 112.698.172BRÜT KAR (ZARAR)204.960.258 112.698.172Genel Yönetim Giderleri20 -33.074.702 -25.581.027Pazarlama Giderleri20 -38.930.764 -16.324.439Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.458.272 -767.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 80.131.479 53.750.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -36.450.295 -27.166.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)174.177.704 96.609.471Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 9.291.609 44.501Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-849.195FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)183.469.313 95.804.777Finansman Gelirleri23 45.877.255 16.535.020Finansman Giderleri23 -117.318.942 -73.289.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.027.626 39.050.038Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.337.404 2.441.393Dönem Vergi (Gideri) Geliri-29.278.611 -4.189.567Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.941.207 6.630.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)92.690.222 41.491.431DÖNEM KARI (ZARARI)92.690.222 41.491.431Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.707.694 5.643.798Ana Ortaklık Payları77.982.528 35.847.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-701.448 35.837Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-893.262 43.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler191.814 -7.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi191.814 -7.884Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.629.660 -5.525.259Yabancı Para Çevrim Farkları-2.629.352 -5.499.584Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-2.629.352 -5.499.584Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-308 -25.675Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-308 -25.675DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.331.108 -5.489.422TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.359.114 36.002.009Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.494.347 5.395.755Ana Ortaklık Payları74.864.767 30.606.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956255BIST