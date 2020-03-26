***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.03.2020 16:05
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Özkaynak Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Özkaynak Değişim Tablosundaki dönem sonu bakiyenin Finansal Durum Tablosundan farklı olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Özkaynak Değişim Tablosu 31.12.2018 dönem sonu bakiyelerinden
- Toplam Özkaynaklar
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar
için girilen değerlerin, aynı döneme ait Finansal Durum Tablosundaki değerlere eşit olmadığından
25.03.2020 tarihinde ilan ettiğimiz şirket Finansal Rapor'unun düzeltilmiş durumunu tekrar yayınlayacağımızı
bilgilerize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832358
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,3976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,3809
18:057,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0677
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1034
En Düşük
6,9707
18:05334,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,00
|Açılış
|: 334,76
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
338,17
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7079
|7,7465
|% 1,34
|
|Frank
|6,5915
|6,6312
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6945
|1,7030
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.631
|10,97
|
|Altın Gr.
|335
|336
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|27,12
|27,12
|-0,27
|