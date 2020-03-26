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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

26.03.2020 16:05
GÜNCEL HABERLER



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2018
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Özkaynak Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Özkaynak Değişim Tablosundaki dönem sonu bakiyenin Finansal Durum Tablosundan farklı olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar

Özkaynak Değişim Tablosu 31.12.2018 dönem sonu bakiyelerinden
- Toplam Özkaynaklar
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar
için girilen değerlerin, aynı döneme ait Finansal Durum Tablosundaki değerlere eşit olmadığından 
25.03.2020 tarihinde ilan ettiğimiz şirket Finansal Rapor'unun düzeltilmiş durumunu tekrar yayınlayacağımızı
bilgilerize sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832358


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GSRAY 1,76 139.455.251 % 10,00  
TGSAS 3,08 2.307.916 % 10,00  
IPEKE 7,92 292.642.971 % 10,00  
BNTAS 2,20 39.488.568 % 10,00  
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Sterlin 7,7079 7,7465 % 1,34  
Frank 6,5915 6,6312 % 0,77  
Riyal 1,6945 1,7030 % -0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.626 1.631 10,97  
Altın Gr. 335 336 1,86  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,50 0,03  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 27,12 27,12 -0,27  
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