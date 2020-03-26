***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2018Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarÖzkaynak Değişim TablosuDeğişikliğin NedeniÖzkaynak Değişim Tablosundaki dönem sonu bakiyenin Finansal Durum Tablosundan farklı olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarÖzkaynak Değişim Tablosu 31.12.2018 dönem sonu bakiyelerinden- Toplam Özkaynaklar-Kontrol Gücü Olmayan Paylar- Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklariçin girilen değerlerin, aynı döneme ait Finansal Durum Tablosundaki değerlere eşit olmadığından25.03.2020 tarihinde ilan ettiğimiz şirket Finansal Rapor'unun düzeltilmiş durumunu tekrar yayınlayacağımızıbilgilerize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832358BIST