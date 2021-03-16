***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,11 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar16.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 09.04.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.Saygılarımızla.EKLER:1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı3. Gündem2.Vekaletname Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918548BIST