***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2021 19:29
,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
11 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
16.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 09.04.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla.
EKLER:
1. Genel Kurul Çağrı Dokümanı
3. Gündem
2.Vekaletname Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918548
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0541
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05417,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,24
|Açılış
|: 417,29
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4973
|7,5061
|% -0,35
|
|Euro
|8,9251
|8,9342
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,4010
|10,4531
|% -0,40
|
|Frank
|8,0739
|8,1225
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9956
|2,0056
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-1,11
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında