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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 18:19



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.03.2021
Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
11 - Dilek ve Görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişkte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak-KAP.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926325


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Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,25 25,28 -0,19  
Gümüş Gr. 6,63 6,63 -0,03  
B. Petrol 63,18 63,18 -0,02  
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