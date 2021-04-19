***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kararları TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 (Midas Otel)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,4 - Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,11 - Dilek ve Görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Formu.rtf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişkte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak-KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul kararları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 19.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929125BIST