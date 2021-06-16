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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2021 18:24



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.06.2021
Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
16.06.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirket sermayesinin (bedelsiz) artırılmasına ilşkin olağanüstü genel kurul toplantısının 29.07.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, tadil metni ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942709


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UZERB 45,98 1.000.617 % 10,00  
UMPAS 1,32 129.560 % 10,00  
ISKUR 320.100,00 640.200 % 10,00  
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Yarım 1.626 1.668 -5,19  
Çeyrek 816 834 -2,60  
Gümüş.Ons 27,77 27,80 0,12  
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