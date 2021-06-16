***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Vekaletname Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar16.06.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Şirket sermayesinin (bedelsiz) artırılmasına ilşkin olağanüstü genel kurul toplantısının 29.07.2021 tarihinde saat 11.00'de Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, tadil metni ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942709BIST