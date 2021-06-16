***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Duyuru ekine vekaletname formu ilave edilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarÖnceki duyurumuz ekine vekaletname formu yerine sehven farklı bir belge yüklenmiştir. Vekaletname formunu ekte bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942722BIST