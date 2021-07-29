***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2021 13:52
16.06.2021
Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952526
BIST
15:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,14
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:078,4991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:0710,1054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:07498,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,91
|Açılış
|: 498,67
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:07
|KTSKR
|20,02
|12.177.984
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.870.179
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.612.175
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.569.122
|% 9,47
|
|EDATA
|13,61
|123.902.445
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.830.569
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.830.569
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|903.375.490
|% 6,99
|
|GARAN
|8,26
|751.425.252
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,83
|729.606.919
|% 3,98
|
|THYAO
|12,87
|506.229.833
|% 2,47
|
|PETKM
|5,68
|294.413.906
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,83
|729.606.919
|% 3,98
|
|GARAN
|8,26
|751.425.252
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|182.125.025
|% 1,33
|
|KARSN
|4,14
|265.640.215
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,04
|64.831.486
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4953
|8,4991
|% -0,57
|
|Euro
|10,1000
|10,1054
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,8170
|11,8762
|% -0,29
|
|Frank
|9,3075
|9,3636
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2572
|2,2686
|% -0,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,90
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|23,43
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|11,33
|
|Çeyrek
|797
|815
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,13
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,49
|
Seans Raporu
15:07
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15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, HALKB, GARAN
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15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 38 artarak (% 2.20 ) 1, 226
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, IDGYO, KTSKR, HURGZ
-
15:21
CEOEM, KTSKR, VKING değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
BJKAS, MEGAP, SEKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında