Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.07.2021 13:52


16.06.2021
Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952526


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:071.387
Değişim :  1,92% |  26,14
Açılış :  1.371  
Önceki Kapanış :  1.361  
En Yüksek
1.388 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 20,02 12.177.984 % 9,94  
VKING 5,91 4.870.179 % 9,85  
IDGYO 2,80 15.612.175 % 9,80  
HURGZ 1,85 38.569.122 % 9,47  
EDATA 13,61 123.902.445 % 9,41  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Dolar 8,4953 8,4991 % -0,57  
Euro 10,1000 10,1054 % -0,31  
Sterlin 11,8170 11,8762 % -0,29  
Frank 9,3075 9,3636 % -0,52  
Riyal 2,2572 2,2686 % -0,67  
daha fazla
15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 18,90  
Altın Gr. 499 499 2,41  
Cumhuriyet 3.304 3.354 23,00  
Tam 3.288 3.371 23,43  
Yarım 1.589 1.631 11,33  
Çeyrek 797 815 5,66  
Gümüş.Ons 25,55 25,57 0,59  
Gümüş Gr. 6,99 7,00 0,13  
B. Petrol 74,36 74,36 0,49  
Seans Raporu 15:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru