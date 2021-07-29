***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









16.06.2021Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952526BIST