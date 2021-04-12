***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim kurulu 2020 dönem karının dağıtımı hakkında aldığı kararını (dağıtılacak toplam karın artırılması) revize etmesi nedeniyle konu ile ilgili 22.03.2020 tarihinde ikinci bir duyuru yapıldı. Bu duyurunun "düzeltme" olarak yapılması gerekirken sehven ikinci bir kar dağıtım süreçi başlatıldı. Bu durumdan dolayı,09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilip, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen "Kar Payı Dağıtım İşlemlerini İlişkin Bildirim"de, genel kurul tarihi genel kurulda görüşüldüğü ve kesinleşen hak kullanım tarihi ile bilgiler yer almamıştır. Eksik bilgileri de içeren bildirimi yayınlayabilmek için bu bildirim süreci iptal edildi.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926896BIST