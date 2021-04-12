***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
12.04.2021 18:12
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim kurulu 2020 dönem karının dağıtımı hakkında aldığı kararını (dağıtılacak toplam karın artırılması) revize etmesi nedeniyle konu ile ilgili 22.03.2020 tarihinde ikinci bir duyuru yapıldı. Bu duyurunun "düzeltme" olarak yapılması gerekirken sehven ikinci bir kar dağıtım süreçi başlatıldı. Bu durumdan dolayı,09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilip, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen "Kar Payı Dağıtım İşlemlerini İlişkin Bildirim"de, genel kurul tarihi genel kurulda görüşüldüğü ve kesinleşen hak kullanım tarihi ile bilgiler yer almamıştır. Eksik bilgileri de içeren bildirimi yayınlayabilmek için bu bildirim süreci iptal edildi.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926896
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 454,16
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1416
|8,1504
|% -0,05
|
|Euro
|9,7025
|9,7123
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1625
|11,2184
|% 0,18
|
|Frank
|8,7954
|8,8484
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,04
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,47
|