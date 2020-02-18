***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 11:36
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan geli tablosu, İşbir Holding A.Ş. tüzel kişiliğinin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819823
BIST
12:57120.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -668,03
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
12:576,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0237
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
12:576,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
12:57310,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,65
|Açılış
|: 310,00
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,94
|29.814.682
|% 12,64
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|YKGYO
|4,00
|163.543.695
|% 10,50
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|HUBVC
|35,06
|62.154.912
|% -11,42
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|RAYSG
|4,23
|4.918.292
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|THYAO
|15,04
|907.086.890
|% -1,64
|
|ASELS
|29,62
|799.044.547
|% 2,35
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|TSPOR
|6,28
|279.304.334
|% 12,34
|
|GSRAY
|3,55
|958.505.373
|% 2,90
|
|ODAS
|2,35
|369.646.833
|% -0,42
|
|ISGYO
|2,04
|263.548.783
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,64
|195.904.427
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,97
|258.254.859
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% 0,31
|
|Frank
|6,1620
|6,1991
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|7,94
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,13
|
|Yarım
|988
|1.013
|7,31
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,70
|56,70
|-0,97
|