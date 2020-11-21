***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
21.11.2020 09:44
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kavaklıdere Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Ekte sunulan gelir tablosu, İşbir Holding A.Ş. tüzel kişiliğinin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889473
BIST
18:051.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
18:057,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,7032
En Düşük
7,5178
18:059,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,1447
En Düşük
8,9136
18:05458,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,85
|Açılış
|: 458,86
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
464,74
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6175
|7,6225
|% 0,96
|
|Euro
|9,0223
|9,0585
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0988
|10,1494
|% 1,09
|
|Frank
|8,3283
|8,3785
|% 0,88
|
|Riyal
|2,0259
|2,0360
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|6,29
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,83
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,08
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CMBTN
Yüzde 4.47 oranında artışla 142.50 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 334 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 06 artarak (% 0.85 ) 1, 200
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17:58
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17:58
EGEEN, IZTAR, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ISKUR, MARKA, OZRDN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında