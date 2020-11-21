***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKavaklıdere Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Kavaklıdere Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Ekte sunulan gelir tablosu, İşbir Holding A.Ş. tüzel kişiliğinin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889473BIST