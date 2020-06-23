***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar PayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ISBIR, TREISBR00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ISBIR, TREISBR00014 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.05.2020 tarihinde yapılan toplantısında7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12. Maddesiyle 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. Maddesine uygun olarak 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 468.249,07 TL net dönem karından dağıtılabilecek azami tutar olan 117.062,26 TL'nın dağıtılmayarak, olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda 23.06.2020 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına önerge verilmesine karar verilmiştir,KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞBİR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 635.0402. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 557.326* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 48.285.472 1.751.281,564. Vergiler ( - ) 8.312.730 05. Net Dönem Kârı 39.972.742 1.751.281,566. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 1.283.032,497. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 39.972.742 468.249,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 39.972.742 468.249,0720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYasal Kayıtlara göre hazırlanmış Mali tabloda oluşan dönem karı 468.249,07 TL'nın olağanüstü yedeklere ilave edilmesi hususunda olağan genel kurul toplantısında önerge verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852491BIST