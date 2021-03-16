***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ISBIR, TREISBR00014 Peşin 3,0000000 300 15 2,5500000 255Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 03.05.2021 05.05.2021 04.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ISBIR, TREISBR00014 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.03.2021 tarihli toplantısındaŞirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında-Ortaklarımızın onayına sunulmak üzere, sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, (ödenmiş sermayeye göre % 300 oranında) 1.905.120 TL kar payı ödenmesi,-Buna göre ayrılan 1.905.120 TL.nın ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse başına 3,00 TL nakit kar payı olarak dağıtılması ve nakit kar dağıtımının 03/05/2021 tarihinde yapılması,Hususlarında karar alınmıştırBilgilerinize arz ederiz.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞBİR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 635.0402. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 557.326* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 178.664.475 2.338.7514. Vergiler ( - ) 38.378.6875. Net Dönem Kârı 118.462.831 2.338.7516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 118.462.831 2.338.751Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.000.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 119.462.83111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.905.120* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 116.557.711 433.63120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 1.619.352 81,45 2,55 255TOPLAM 1.619.352 81,45 2,55 255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918549BIST