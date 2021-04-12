***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Dönemi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ISBIR, TREISBR00014 Peşin 6,0000000 600 15 5,1000000 510Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 03.05.2021 03.05.2021 05.05.2021 04.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ISBIR, TREISBR00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilip, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim"de, konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi kar payı dağıtım konusunun genel kurulda görüşüldüğü ve kesinleşen hak kullanım tarihi ile bilgiler yer almamıştır.Eksik bilgileri de içeren bildirimi bilgilerinize sunarız.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞBİR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 635.0402. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 557.326* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 178.664.475 2.338.7514. Vergiler ( - ) 38.378.6875. Net Dönem Kârı 118.462.831 2.338.7516. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 118.462.831 2.338.751Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.100.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 119.562.83111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 3.810.240* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 114.652.59120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.471.489Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 3.238.704 162,92 5,1 510TOPLAM 3.238.704 162,92 5,1 510Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında-Şirketin ödenmiş sermayesine göre %600 oranında toplam 3.810.240 TL nakit kar payı dağıtılmasına,-Dağıtılacak karın 2.338.751 TL'nın dönem karından kalan 1.471.489 TL'nın ise olağanüstü yedek akçeden karşılanmasına,-Kar payı dağıtım ödemelerine 03.05.2021 tarihinde başlanmasınaKarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926904BIST