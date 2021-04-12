***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.04.2021 18:22
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Dönemi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 22.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ISBIR, TREISBR00014 Peşin 6,0000000 600 15 5,1000000 510
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 03.05.2021 03.05.2021 05.05.2021 04.05.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ISBIR, TREISBR00014 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edilip, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim"de, konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi kar payı dağıtım konusunun genel kurulda görüşüldüğü ve kesinleşen hak kullanım tarihi ile bilgiler yer almamıştır.
Eksik bilgileri de içeren bildirimi bilgilerinize sunarız.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞBİR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 635.040
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 557.326
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 178.664.475 2.338.751
4. Vergiler ( - ) 38.378.687
5. Net Dönem Kârı 118.462.831 2.338.751
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 118.462.831 2.338.751
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.100.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 119.562.831
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 3.810.240
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 114.652.591
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.471.489
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 3.238.704 162,92 5,1 510
TOPLAM 3.238.704 162,92 5,1 510
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 09.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında
-Şirketin ödenmiş sermayesine göre %600 oranında toplam 3.810.240 TL nakit kar payı dağıtılmasına,
-Dağıtılacak karın 2.338.751 TL'nın dönem karından kalan 1.471.489 TL'nın ise olağanüstü yedek akçeden karşılanmasına,
-Kar payı dağıtım ödemelerine 03.05.2021 tarihinde başlanmasına
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926904
BIST