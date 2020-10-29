***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.10.2020 15:51
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplam sermayesinin %89,73 sine sahip olduğumuz İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin yönetim kurulu 27.10.2020 tarihli toplantısında, şirketin yeniden yapılandırılması ve ekonomik faaliyetlerinde verimliliğin artırılması amaçları çerçevesinde şirketin bölünmesi kararını almıştır.
Bölünme, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yoluyla ve yeni kurulacak bir Anonim Şirket'e devir şeklinde olacaktır.
İşbir Holding A.Ş. nin yeni kurulacak anonim şirketin sermayesindeki payı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nde olduğu gibi %89,73 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884739
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,3254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3305
En Düşük
8,2241
12:359,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1025
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7811
En Düşük
9,6588
12:35497,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,81
|Açılış
|: 497,70
|
|Önceki Kapanış
|: 498,51
|
503,26
En Düşük
496,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,93
|20.754.729
|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
|50,30
|225.307.566
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 0,00
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3212
|8,3254
|% 0,83
|
|Euro
|9,7473
|9,7597
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7246
|10,7784
|% 0,31
|
|Frank
|9,0721
|9,1268
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% 0,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-15,43
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-1,87
|
Seans Raporu
12:35
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