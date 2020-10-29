***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarToplam sermayesinin %89,73 sine sahip olduğumuz İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nin yönetim kurulu 27.10.2020 tarihli toplantısında, şirketin yeniden yapılandırılması ve ekonomik faaliyetlerinde verimliliğin artırılması amaçları çerçevesinde şirketin bölünmesi kararını almıştır.Bölünme, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yoluyla ve yeni kurulacak bir Anonim Şirket'e devir şeklinde olacaktır.İşbir Holding A.Ş. nin yeni kurulacak anonim şirketin sermayesindeki payı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. nde olduğu gibi %89,73 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884739BIST