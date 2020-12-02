***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 17:13
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan İşbir Sünger Sanayi A.Ş., hisselerinin tamamına sahip olduğu İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TTK'nun ilgili maddeleri hükümleri dairesinde, (kolaylaştırılmış) birleşme işlemlerine başlamıştır. Birleşme, İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin tasfiyesiz ve bir bütün halinde İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'ne katılması suretiyle olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890990
BIST
17:171.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:177,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:179,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:17458,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 458,02
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TKNSA
|14,67
|487.097.712
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.178.128
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.451.407
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.050.152
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|DESA
|8,14
|17.286.541
|% -4,68
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,30
|1.457.500.352
|% 2,23
|
|KRDMD
|5,00
|1.292.390.174
|% 1,21
|
|SISE
|6,94
|1.264.023.708
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,18
|1.245.113.938
|% -0,46
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|858.823.870
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.136.092.200
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8290
|7,8325
|% 0,01
|
|Euro
|9,4547
|9,4602
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3898
|10,4419
|% -0,86
|
|Frank
|8,7022
|8,7546
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0815
|2,0920
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,08
|
Seans Raporu
17:17
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17:28CMBTN
Yüzde 8.52 oranında artışla 193.70 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 532 adet işlem
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17:27KAREL
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 368 adet işlem
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17:26XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 26, 654.00 milyon TL de
-
17:26SELEC
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 024, 326 adet işlem
-
17:25RYSAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 975, 459 adet işlem