***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan İşbir Sünger Sanayi A.Ş., hisselerinin tamamına sahip olduğu İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TTK'nun ilgili maddeleri hükümleri dairesinde, (kolaylaştırılmış) birleşme işlemlerine başlamıştır. Birleşme, İstanbul Yatak Mobilya ve Tekstil Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin tasfiyesiz ve bir bütün halinde İşbir Sünger Sanayi A.Ş.'ne katılması suretiyle olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890990BIST