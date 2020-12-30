***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KORGUN/ÇANKIRI Organize Sanayi Bölgesi'nde 4.217 m2 alan üzerinde 1.200 m2 kapalı alanlı "Paket Yay Üretim Tesisi" kurmak için, sanayi parseli tahsisatı almıştır. Projenin 2021 mart ayında bitmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895584BIST