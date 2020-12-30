***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 13:16
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KORGUN/ÇANKIRI Organize Sanayi Bölgesi'nde 4.217 m2 alan üzerinde 1.200 m2 kapalı alanlı "Paket Yay Üretim Tesisi" kurmak için, sanayi parseli tahsisatı almıştır. Projenin 2021 mart ayında bitmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895584
BIST
13:121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,40
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:127,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:129,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0405
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:12443,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,10
|Açılış
|: 443,71
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TGSAS
|11,56
|114.054.323
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.808.380
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.139.421
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,15
|10.704.119
|% -9,53
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|EMKEL
|5,30
|5.420.719
|% -3,99
|
|DOAS
|29,04
|67.281.275
|% -3,90
|
|ASELS
|18,67
|1.717.893.027
|% 4,30
|
|GUBRF
|82,45
|1.709.685.592
|% 7,85
|
|HALKB
|5,68
|1.184.295.003
|% 4,80
|
|GARAN
|10,23
|1.145.496.100
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|959.274.739
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.184.295.003
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|959.274.739
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|733.332.348
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,17
|366.257.795
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,08
|451.780.699
|% 0,65
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3407
|7,3450
|% -0,68
|
|Euro
|8,9941
|9,0182
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% -0,12
|
|Frank
|8,2697
|8,3196
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9507
|1,9605
|% -0,69
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,21
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,03
|