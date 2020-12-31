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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2020 17:31



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, toplam net kayıtlı değeri 20.312.550,92-TL olarak tespit edilen gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin kısmi bölünme suretiyle İŞBİR İNŞAAT ve GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine oy birliği ile karar verilmiştir.
  
Bölünme işlemi Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 31.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896124


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AYCES 49,96 11.999.181 % 10,00  
MAALT 111,10 41.979.461 % 10,00  
KSTUR 157,30 580.334 % 10,00  
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PSDTC 19,71 21.307.083 % 9,99  
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