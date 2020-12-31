***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, toplam net kayıtlı değeri 20.312.550,92-TL olarak tespit edilen gayrimenkuller ve iştirak hisselerinin kısmi bölünme suretiyle İŞBİR İNŞAAT ve GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine oy birliği ile karar verilmiştir.Bölünme işlemi Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 31.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896124BIST