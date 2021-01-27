***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 18:26
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 27.01. 2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 27.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., paylarının halka arzına yönelik olarak 10.08.2020 tarihinde esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 15.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvuru tarihinde, halka arza ilişkin olarak farklı olasılıklar değerlendirildiği ve bir aracı kurum yetkilendirmesi de yapılmamış olduğu için söz konusu başvuruya ilişkin özel durum açıklaması, Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek olması ve Şirketimiz yatırımcılarının zarar görebilecek olması sebebiyle, yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla, Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi başlıklı 6. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulumuzun 11.08.2020 tarihli 715 kararı ile ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905049
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,06
|Açılış
|: 438,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3860
|7,3922
|% 0,66
|
|Euro
|8,9268
|8,9357
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0891
|10,1397
|% 0,30
|
|Frank
|8,2659
|8,3157
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-5,09
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
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-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de