***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 27.01. 2021 tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Sözleşmesi" 27.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., paylarının halka arzına yönelik olarak 10.08.2020 tarihinde esas sözleşmesinin ilgili maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 15.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştır. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliğine ilişkin başvuru tarihinde, halka arza ilişkin olarak farklı olasılıklar değerlendirildiği ve bir aracı kurum yetkilendirmesi de yapılmamış olduğu için söz konusu başvuruya ilişkin özel durum açıklaması, Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek olması ve Şirketimiz yatırımcılarının zarar görebilecek olması sebebiyle, yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla, Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi başlıklı 6. Maddesi çerçevesinde yönetim kurulumuzun 11.08.2020 tarihli 715 kararı ile ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905049BIST