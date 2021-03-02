***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 21:34
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 02.03.2021 tarihli toplantısında
Bağlı Ortaklığımız İşbir sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin yapacağı halka arz kapsamında,
a.Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına,
b.Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50'sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914650
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0605
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1106
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 410,36
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
412,23
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3542
|7,3565
|% 0,83
|
|Euro
|8,8918
|8,9010
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,2440
|10,2954
|% 1,20
|
|Frank
|8,0092
|8,0575
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|12,10
|
|Altın Gr.
|410
|411
|6,29
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,11
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|-0,40
|