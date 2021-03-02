***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 02.03.2021 tarihli toplantısındaBağlı Ortaklığımız İşbir sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin yapacağı halka arz kapsamında,a.Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73'üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına,b.Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50'sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914650BIST