***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. bugün (03.03.2021), paylarının halka arzına ilişkin olarak,Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914942BIST