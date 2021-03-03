***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 19:18
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. bugün (03.03.2021), paylarının halka arzına ilişkin olarak,
Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914942
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0688
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0749
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,14
|Açılış
|: 411,31
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,67
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|DENGE
|8,32
|2.139.027
|% -6,31
|
|KRGYO
|7,76
|12.579.265
|% -5,37
|
|ASELS
|17,21
|515.910.199
|% 0,12
|
|AKBNK
|6,23
|486.726.940
|% -1,11
|
|ALARK
|11,82
|430.799.423
|% 6,10
|
|ALGYO
|25,62
|228.340.044
|% 2,64
|
|ARCLK
|34,80
|165.245.700
|% 1,05
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4239
|7,4289
|% 0,93
|
|Euro
|8,9687
|8,9777
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,3525
|10,4044
|% 1,04
|
|Frank
|8,0689
|8,1175
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9749
|1,9848
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-9,34
|
|Altın Gr.
|411
|412
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
-
17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
-
17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem