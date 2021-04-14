***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 09:56
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde 15.541 m2 açık ve 5.000 m2 kapalı alanda üretim yapan ERGO Yatak Fabrikası'nı, sahip olduğu tesis ve markalar ile birlikte satın almak üzere sözleşme imzalamıştır. Tesiste Bonel Yaylı, Paket Yaylı ve Visco Yatak gruplarında üretim yapılması planlanmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927779
BIST
10:371.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:378,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:379,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:37454,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 454,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MTRKS
|54,50
|17.692.662
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.410.081
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|698.970
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,51
|6.903.230
|% 8,77
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|60.670.496
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|534.678
|% -9,90
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|SASA
|44,76
|208.550.409
|% 5,77
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|EREGL
|17,12
|170.949.904
|% 0,18
|
|PETKM
|6,18
|142.623.256
|% 0,98
|
|TSKB
|1,31
|59.073.416
|% 1,55
|
|GARAN
|6,85
|252.795.311
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,11
|60.823.296
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,82
|50.107.442
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,40
|187.530.378
|% 0,41
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1059
|8,1112
|% 0,07
|
|Euro
|9,6961
|9,7032
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1504
|11,2063
|% 0,33
|
|Frank
|8,7739
|8,8268
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1554
|2,1662
|% 0,01
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,80
|