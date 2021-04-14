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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2021 09:56



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde 15.541 m2 açık ve 5.000 m2 kapalı alanda üretim yapan ERGO Yatak Fabrikası'nı, sahip olduğu tesis ve markalar ile birlikte satın almak üzere sözleşme imzalamıştır. Tesiste Bonel Yaylı, Paket Yaylı ve Visco Yatak gruplarında üretim yapılması planlanmaktadır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927779


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