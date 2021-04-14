***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi Anonim Şirketi, Çankırı/Korgun Organize Sanayi Bölgesi'nde 15.541 m2 açık ve 5.000 m2 kapalı alanda üretim yapan ERGO Yatak Fabrikası'nı, sahip olduğu tesis ve markalar ile birlikte satın almak üzere sözleşme imzalamıştır. Tesiste Bonel Yaylı, Paket Yaylı ve Visco Yatak gruplarında üretim yapılması planlanmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927779BIST