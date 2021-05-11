***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 18:44
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.03.2021 tarih ve 725 sayılı toplantısında, bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yapacağı halka arz kapsamında, şirket portföyünde bulunan bağlı ortaklık paylarından 14.870.000,- TL'lık kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına karar verilmişti.
Bu defa,Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği, halka arz edilmek suretiyle satılacak İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. pay tutarı 10.257.000,-TL olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936266
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -16,03
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
18:058,2831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
18:0510,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1597
En Düşük
10,0247
18:05488,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 488,98
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|160.047.432
|% 10,00
|
|SERVE
|16,50
|876.152
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.260.716
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|148.076.126
|% 9,82
|
|KARSN
|4,41
|531.819.085
|% 8,35
|
|JANTS
|69,25
|277.068.814
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|106.099.816
|% -9,94
|
|EMNIS
|23,56
|665.377
|% -9,80
|
|DZGYO
|2,03
|29.364.076
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,29
|258.105
|% -8,79
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|KOZAL
|127,30
|1.239.733.421
|% -0,93
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|THYAO
|13,35
|1.016.120.480
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,87
|331.620.743
|% -2,60
|
|KRDMD
|8,58
|1.526.774.437
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,12
|343.142.776
|% -1,40
|
|PETKM
|6,63
|1.073.880.996
|% 0,30
|
|GARAN
|7,68
|1.142.638.311
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2821
|8,2831
|% 0,13
|
|Euro
|10,0947
|10,1103
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,7063
|11,7650
|% 0,50
|
|Frank
|9,1433
|9,1984
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2039
|2,2149
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,16
|
|Altın Gr.
|489
|489
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,07
|