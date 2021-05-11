***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.03.2021 tarih ve 725 sayılı toplantısında, bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yapacağı halka arz kapsamında, şirket portföyünde bulunan bağlı ortaklık paylarından 14.870.000,- TL'lık kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına karar verilmişti.Bu defa,Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği, halka arz edilmek suretiyle satılacak İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. pay tutarı 10.257.000,-TL olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936266BIST