***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 08:50
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortakları Mustafa Özpehlivan (10.387,71 TL) ve Zeynep Özpehlivan (18.783,69 TL) adına 05.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgililere ait payların kaydileştirmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların "Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortaklar tarafından MKK nezdinde iptal edildiği Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946665
BIST
12:371.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.389
En Düşük
1.384
12:378,6836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3710,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:37503,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,91
|Açılış
|: 503,85
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:37
|TUREX
|10,52
|18.969.243
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|10.146.755
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,96
|30.245.110
|% 7,24
|
|PSDTC
|26,80
|22.617.871
|% 6,86
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,70
|33.790.006
|% -5,43
|
|DARDL
|14,96
|15.197.144
|% -4,29
|
|ERBOS
|136,30
|42.441.506
|% -3,81
|
|EDIP
|2,79
|18.850.211
|% -3,46
|
|GARAN
|8,73
|639.523.448
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|304.314.861
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,36
|290.176.315
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|272.628.957
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|229.100.716
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,25
|304.314.861
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,29
|145.253.873
|% -3,01
|
|GARAN
|8,73
|639.523.448
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|290.176.315
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|201.433.231
|% 1,87
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6795
|8,6836
|% -0,03
|
|Euro
|10,2692
|10,2741
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9493
|12,0092
|% -0,01
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,06
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,94
|