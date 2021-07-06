***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortakları Mustafa Özpehlivan (10.387,71 TL) ve Zeynep Özpehlivan (18.783,69 TL) adına 05.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgililere ait payların kaydileştirmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların "Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortaklar tarafından MKK nezdinde iptal edildiği Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946665BIST