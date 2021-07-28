***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2021 08:39
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Sema Kantur adına 27.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgiliye ait 8.531,25 TL nominal değerli payın kaydileştirilrmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların
"Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortak tarafından MKK nezdinde iptal edileceği Şirketimize bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952165
BIST
11:421.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:428,5145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:4210,1282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:42497,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 497,57
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KTSKR
|20,02
|11.669.056
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.546.075
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|14.978.935
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,84
|30.218.628
|% 8,88
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.822.616
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.822.616
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.516.589
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,17
|6.314.167
|% -3,35
|
|GARAN
|8,24
|360.775.760
|% 0,49
|
|THYAO
|12,80
|297.408.820
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,67
|277.597.742
|% 1,86
|
|EREGL
|19,37
|220.540.226
|% 3,42
|
|KARSN
|4,13
|192.658.483
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,27
|130.734.096
|% 0,44
|
|KARSN
|4,13
|192.658.483
|% 1,47
|
|GARAN
|8,24
|360.775.760
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,67
|277.597.742
|% 1,86
|
|PETKM
|5,64
|192.368.740
|% 0,36
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5105
|8,5145
|% -0,39
|
|Euro
|10,1199
|10,1282
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8468
|11,9062
|% -0,04
|
|Frank
|9,3329
|9,3891
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2612
|2,2726
|% -0,50
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|14,69
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,72
|
Seans Raporu
11:42
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-
11:53AGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 832, 599 adet işlem
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11:52HURGZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 364, 860 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PETKM, YKBNK
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KCHOL, BIMAS
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 11 artarak (% 1.59 ) 1, 219