***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortağı Sema Kantur adına 27.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgiliye ait 8.531,25 TL nominal değerli payın kaydileştirilrmesi işlemi sırasında sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların"Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortak tarafından MKK nezdinde iptal edileceği Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952165BIST