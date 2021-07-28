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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2021 08:39



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ortağı Sema Kantur adına 27.07.2021 tarihinde MKK tarafından KAP'ta duyurulan "
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru"nun, ilgiliye ait 8.531,25 TL nominal değerli payın kaydileştirilrmesi işlemi sırasında  sehven yapılan bir bilgilendirmeye dayandığı, söz konusu payların 
"Borsada İşlem Gören Tipe dönüşüm" işleminin, ilgili ortak tarafından MKK nezdinde iptal edileceği Şirketimize bildirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952165


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