***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 15:45
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin faaliyetinde ve kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan bilgiler dışında, faaliyet sonuçlarını ve pay değerini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bu açıklama, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören pay senetlerimiz fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle endişelerini bildiren pay sahiplerini bilgilendirmek üzere yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965157
BIST
15:411.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,93
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
15:418,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1062
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8720
En Düşük
8,7526
15:4110,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:41497,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 6,58
|Açılış
|: 497,49
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:41
|YEOTK
|73,20
|162.356.297
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.639.141
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.963.533
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.428.630
|% 9,85
|
|PKENT
|2.360,00
|4.128.745
|% 9,77
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|AGYO
|2,96
|33.700.681
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|32.078.988
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,55
|12.552.171
|% -8,47
|
|DESPC
|9,80
|16.398.133
|% -7,98
|
|GARAN
|8,84
|1.523.370.299
|% -3,70
|
|KIMMR
|3,97
|785.353.099
|% -6,15
|
|THYAO
|13,44
|699.965.234
|% 0,83
|
|SISE
|8,15
|467.697.348
|% -1,09
|
|AKBNK
|5,12
|427.755.725
|% -3,40
|
|KIMMR
|3,97
|785.353.099
|% -6,15
|
|YKBNK
|2,31
|415.282.806
|% -3,35
|
|GARAN
|8,84
|1.523.370.299
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,78
|232.419.643
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,12
|427.755.725
|% -3,40
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|2,73
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|40,00
|
|Tam
|3.279
|3.362
|40,04
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,37
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,69
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,04
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:53KTSKR
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 54.25 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 306 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 68 altında . İşlem hacmi 9, 651.00 milyon TL de
-
15:52DZGYO
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 063, 951 adet işlem
-
15:51FENER
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 32.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 790, 416 adet işlem
-
15:49KIMMR
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 429, 457 adet işlem