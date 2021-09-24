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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.09.2021 15:45



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketin faaliyetinde ve kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan bilgiler dışında, faaliyet sonuçlarını ve pay değerini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bu açıklama, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören pay senetlerimiz fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle endişelerini bildiren pay sahiplerini bilgilendirmek üzere yapılmıştır.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965157


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GARFA 13,61 7.639.141 % 9,94  
OYLUM 11,63 24.963.533 % 9,92  
RALYH 5,13 7.428.630 % 9,85  
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Tam 3.279 3.362 40,04  
Yarım 1.585 1.626 19,37  
Çeyrek 795 813 9,69  
Gümüş.Ons 22,43 22,46 -0,06  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,04  
B. Petrol 77,18 77,18 -0,05  
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