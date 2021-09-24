***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin faaliyetinde ve kamuya açıklanan finansal tablolarında yer alan bilgiler dışında, faaliyet sonuçlarını ve pay değerini etkileyecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Bu açıklama, Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören pay senetlerimiz fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle endişelerini bildiren pay sahiplerini bilgilendirmek üzere yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965157BIST