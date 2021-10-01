***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin halka arz işleminin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleşmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiğini duyurmuştuk.Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., bugün (01.10.2021) paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966218BIST