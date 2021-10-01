***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 19:33
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2021 tarihli KAP açıklaması ile bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş'nin halka arz işleminin, piyasa koşullarının halka arz için daha uygun olduğu bir dönemde gerçekleşmesi amacıyla ertelenmesine karar verildiğini duyurmuştuk.
Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., bugün (01.10.2021) paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde başvurularını yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966218
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:058,8683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0155
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:05501,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 501,56
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8537
|8,8616
|% -0,30
|
|Euro
|10,2300
|10,2400
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9856
|12,0457
|% 0,46
|
|Frank
|9,4941
|9,5513
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3563
|2,3681
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|2,74
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,84
|78,84
|0,53
|