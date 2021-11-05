***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin paylarının halka arzı ile ilgili İzahname/İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulun'nca onaylanarak, 04.11.2021 tarih 2021/54 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.SPK Bülteni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975047BIST