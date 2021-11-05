***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 10:14
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin paylarının halka arzı ile ilgili İzahname/İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulun'nca onaylanarak, 04.11.2021 tarih 2021/54 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.
SPK Bülteni ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975047
BIST
10:121.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.578
En Düşük
1.572
10:129,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7468
En Düşük
9,6664
10:1211,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0319
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
10:12561,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 3,11
|Açılış
|: 561,73
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,75
|33.560.782
|% 6,58
|
|AKSA
|25,08
|22.028.668
|% 6,00
|
|GARFA
|13,92
|963.050
|% 5,61
|
|CANTE
|12,34
|9.065.420
|% 5,47
|
|BASGZ
|25,24
|1.729.243
|% -9,99
|
|KARYE
|16,42
|39.008.692
|% -7,86
|
|DARDL
|2,79
|9.982.344
|% -5,42
|
|ERBOS
|126,10
|16.117.596
|% -4,61
|
|NETAS
|17,46
|5.228.665
|% -3,80
|
|THYAO
|16,95
|271.695.925
|% -0,12
|
|TUPRS
|141,90
|150.191.435
|% -0,56
|
|GARAN
|10,47
|146.953.080
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,07
|93.071.384
|% 0,98
|
|TSKB
|1,54
|71.677.465
|% 0,65
|
|TSKB
|1,54
|71.677.465
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,10
|51.244.267
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,07
|93.071.384
|% 0,98
|
|ODAS
|1,45
|25.484.516
|% 0,00
|
|THYAO
|16,95
|271.695.925
|% -0,12
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7257
|9,7309
|% 0,50
|
|Euro
|11,2476
|11,2581
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,0882
|13,1539
|% 0,27
|
|Frank
|10,6159
|10,6799
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5852
|2,5982
|% 0,30
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,30
|
|Altın Gr.
|562
|563
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,06
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|0,51
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 68 kaybederek (% -0.10 ) 1, 704
-
10:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:27
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KARYE, BASGZ
-
10:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR