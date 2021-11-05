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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.11.2021 10:14
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin paylarının halka arzı ile ilgili İzahname/İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulun'nca onaylanarak, 04.11.2021 tarih 2021/54 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.
SPK Bülteni ekte sunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975047


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 33,10 827.699 % 6,77  
RALYH 8,75 33.560.782 % 6,58  
AKSA 25,08 22.028.668 % 6,00  
GARFA 13,92 963.050 % 5,61  
CANTE 12,34 9.065.420 % 5,47  
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Dolar 9,7257 9,7309 % 0,50  
Euro 11,2476 11,2581 % 0,28  
Sterlin 13,0882 13,1539 % 0,27  
Frank 10,6159 10,6799 % 0,30  
Riyal 2,5852 2,5982 % 0,30  
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10:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 5,30  
Altın Gr. 562 563 3,88  
Cumhuriyet 3.717 3.770 74,00  
Tam 3.697 3.790 71,79  
Yarım 1.787 1.833 34,72  
Çeyrek 896 917 17,36  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,06  
B. Petrol 81,05 81,05 0,51  
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