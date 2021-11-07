***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kuruluşunda büyük emeği geçen, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten ve 16.06.2021 tarihinden itibaren görevini yönetim kurulu başkan vekili olarak sürdüren Sayın Osman Atay Kuzucuoğlu vefat etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975471BIST