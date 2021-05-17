***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2021 19:16
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
ISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 31.752.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
-635.040,-TL olan şirket sermayesinin 31.752.000,-TL artırılarak 32.387.040,-TL olmasına, artırılan sermayenin tamamının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak çıkarılan finansal tablolarda yer alan GeçmişYıl Karlarından karşılanarak pay sahiplerine hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmesine,
-Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine,
-Gerekli izinlerin alınmasını takiben Esas Sözleşmenin 5'nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi önerisinin, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936645
BIST