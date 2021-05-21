***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 09:49
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) r/Bildirim/937112
BIST
10:441.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:448,3733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:4410,2340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0276
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:44504,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|: 504,58
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.801.705
|% 9,91
|
|JANTS
|94,75
|133.184.477
|% 7,85
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|SONME
|37,60
|4.259.750
|% 7,00
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|INVEO
|137,50
|30.483.673
|% -5,17
|
|TKURU
|228,00
|314.499
|% -5,00
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|KRDMD
|8,20
|341.951.382
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|290.343.461
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,39
|218.870.734
|% 2,50
|
|THYAO
|13,60
|177.678.230
|% 0,15
|
|SASA
|34,54
|171.910.409
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,18
|132.254.388
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,20
|341.951.382
|% 2,24
|
|GARAN
|8,19
|290.343.461
|% -0,49
|
|BJKAS
|7,39
|218.870.734
|% 2,50
|
|TSKB
|1,36
|37.434.579
|% -1,45
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3733
|% -0,09
|
|Euro
|10,2271
|10,2340
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8310
|11,8903
|% -0,22
|
|Frank
|9,2956
|9,3516
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2260
|2,2371
|% -0,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,99
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,01
|
Seans Raporu
10:44
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10:57XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 3, 416.00 milyon TL de
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10:57INTEM
Yüzde 6.23 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 884 adet işlem
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10:56MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 431, 449 adet işlem