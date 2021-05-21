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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2021 09:49



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşmenin sermaye maddesi tadiline ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 635.040
Ulaşılacak Sermaye (TL) r/Bildirim/937112


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BIST En Aktif Hisseler10:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 34,10 149.358 % 10,00  
MERKO 6,21 8.801.705 % 9,91  
JANTS 94,75 133.184.477 % 7,85  
AYES 26,90 139.853 % 7,77  
SONME 37,60 4.259.750 % 7,00  
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10:44 Alış Satış %  
Dolar 8,3706 8,3733 % -0,09  
Euro 10,2271 10,2340 % -0,27  
Sterlin 11,8310 11,8903 % -0,22  
Frank 9,2956 9,3516 % -0,06  
Riyal 2,2260 2,2371 % -0,09  
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10:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 -2,99  
Altın Gr. 505 505 -0,67  
Cumhuriyet 3.335 3.386 22,00  
Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
Çeyrek 806 825 0,30  
Gümüş.Ons 27,66 27,68 -0,09  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 -0,02  
B. Petrol 65,12 65,12 0,01  
Seans Raporu 10:44
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