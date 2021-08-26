***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi onayının SPK Bülteninde yayınlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 635.040Ulaşılacak Sermaye (TL) 32.387.040Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviISBIR, TREISBR00014 635.040 31.752.000,000 5000,00000 ISBIR, TREISBR00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 635.040 31.752.000,000 5000,00000İç Kaynakların Detayı :Yedek Akçeler (TL) 31.752.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 5Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.05.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.06.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 30.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 04.08.2021Ek AçıklamalarOrtaklığımız sermayesinin, tamamı iç kaynaklarda karşılanmak suretiyle, 635.040 TL'den 32.387.040 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi onayı, 26.08.2021/42 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Onaysız İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960663BIST