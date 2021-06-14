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***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.06.2021 14:09



***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN ATAY KUZUCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.03.1969 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Pazarlama ve ihr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)-İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)-İnter Tekstil A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkanı)Son Evet 0.3 Bağımsız Üye Değil
ALİ KANTUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 22.04.1986 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Pazarlama ve ihr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)-İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İnter Tekstil A.Ş. .(Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Kantur/Akdaş İnş.Gıda Paz.San.ve Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)- GPG İnş.Eml.Tur.Mim.Pro.Enerji Mak.San.Tic.A.Ş.(Yönetim Kurulu Bşk.)- ITC Invest Trading&Consulting AG (Yönetim Kurulu Başkanı)- ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- ITC-Adana Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.)- Türkiye Müteahhitler Birliği(Yüksek Danışma Kurulu Üyesi) Evet 0.8 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
NECATİ KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 29.06.1980 İcrada Görevli Değil İşbir Sentetik Dok. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)- İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)- İşbir Pazarlama ve İhr. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sigorta Aracılığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 0.8 Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZPEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 29.05.2007 İcrada Görevli Değil İşbir Sünger Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)- İnter Tekstil A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) İşbir İnşaat ve Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Evet 1.6 Bağımsız Üye Değil
İHSAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.06.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942159


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