Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.11.2021 19:50
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş. Poliüretandan mamul. çeşitli yoğunluklarda ve fiziksel özelliklerde sünger ile her türlü yaylı ve sünger yatak üretimi ve pazarlaması. 92.800.000,00 53.953.286,00 TRY 58,14 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SENTETİK DOK. SAN. A.Ş. Polipropilenden mamül kanaviçe. branda. sera örtüsü. halı altı ile astarlı. astarsız ventilli torba. file torba ve ağır hizmet torbaları (big-bag) üretimi. 141.465.993,92 100.273.257,73 TRY 70,88 Bağlı Ortaklık
İŞBİR SİGORTA A.Ş. Öncelikle İŞBİR grubunun sigortalama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olup. Sigorta Aracılık hizmeti vermektedir. 50.000,00 30.000,00 TRY 60,00 Bağlı Ortaklık
İŞBİR PAZARLAMA VE İHR. A.Ş. İşbir Grubunun ürettiği malları pazarlamak muhtelif tüketim ürünlerinin iç ve dış ticaretini yapmak. 50.000,00 29.493,75 TRY 58,98 Bağlı Ortaklık
İŞBİR İNŞAAT VE GAYRİMENKUL A.Ş. İnşaat, taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak. Her türlü menkul ve gayrimenkulleri alıp, satmak. 20.362.550,92 18.269.169,50 TRY 89,71 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977906


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.702
Değişim :  3,91% |  63,99
Açılış :  1.672  
Önceki Kapanış :  1.639  
En Yüksek
1.711 En Düşük
1.672
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 123,70 30.465.949 % 9,96  
GARFA 13,80 7.730.207 % 9,96  
AKBNK 6,97 1.198.742.993 % 9,94  
SAHOL 14,06 792.672.566 % 9,93  
GARAN 11,63 172.565.521 % 9,92  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 10,0615 10,0680 % 0,68  
Euro 11,4868 11,4953 % 0,37  
Sterlin 13,4818 13,5494 % 0,75  
Frank 10,8695 10,9350 % 0,48  
Riyal 2,6751 2,6885 % 0,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -2,74  
Altın Gr. 602 602 2,24  
Cumhuriyet 3.967 4.027 5,00  
Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 25,03 25,07 -0,26  
Gümüş Gr. 8,09 8,10 -0,04  
B. Petrol 81,22 81,22 -0,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru