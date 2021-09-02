***ISBIR* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.09.2021 09:08
***ISBIR******KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISBIR, KATMR]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961364
BIST
10:251.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.472
10:258,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:259,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:25483,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ORCAY
|10,89
|406.469
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.620.486
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|12.987.609
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,47
|62.556.616
|% 8,81
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|55,90
|3.674.564
|% -7,30
|
|DOBUR
|22,80
|220.938
|% -5,24
|
|YAPRK
|34,52
|9.955.877
|% -4,75
|
|MRSHL
|228,30
|167.836
|% -3,67
|
|THYAO
|12,85
|154.110.161
|% -0,39
|
|GARAN
|9,91
|135.173.707
|% 0,81
|
|SISE
|8,92
|130.833.787
|% 1,36
|
|TUPRS
|104,10
|100.159.596
|% 0,48
|
|KOZAL
|105,80
|69.694.734
|% 0,38
|
|AKYHO
|2,47
|62.556.616
|% 8,81
|
|GSDHO
|2,24
|46.479.438
|% 4,67
|
|BSOKE
|2,62
|47.394.128
|% -1,87
|
|ANELE
|3,24
|55.244.979
|% 4,52
|
|ODAS
|1,52
|24.698.534
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2800
|8,2869
|% 0,04
|
|Euro
|9,8313
|9,8399
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,3808
|11,4379
|% 0,00
|
|Frank
|9,0123
|9,0666
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2030
|2,2140
|% -0,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,03
|