***ISBIR* *KATMR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.09.2021 09:08
[ISBIR, KATMR]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961864
BIST
10:361.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:368,2974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:369,8509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0434
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8292
10:36486,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 486,94
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YEOTK
|24,20
|533.465
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|7.801.296
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|1.037.926
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|69,00
|23.786.729
|% -4,50
|
|FRIGO
|18,25
|8.730.309
|% -3,95
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|CIMSA
|26,18
|33.587.157
|% -3,54
|
|GARAN
|9,95
|361.729.707
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,68
|285.041.552
|% 2,68
|
|EGEPO
|7,26
|210.711.155
|% 9,17
|
|SASA
|28,54
|111.020.573
|% 0,49
|
|THYAO
|12,89
|106.683.080
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,68
|285.041.552
|% 2,68
|
|GARAN
|9,95
|361.729.707
|% 1,32
|
|EGEPO
|7,26
|210.711.155
|% 9,17
|
|MARTI
|2,19
|50.111.499
|% 5,80
|
|YYAPI
|1,38
|28.986.372
|% 9,52
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2942
|8,2974
|% -0,09
|
|Euro
|9,8417
|9,8509
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,4458
|11,5032
|% -0,30
|
|Frank
|9,0176
|9,0719
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2041
|2,2151
|% -0,17
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,53
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, THYAO, SISE
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 38 artarak (% 0.65 ) 1, 303
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, BALAT, OYLUM, AKYHO, YYAPI, DIRIT
-
10:48
ORCAY, YEOTK, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:48
FRIGO, CIMSA, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında