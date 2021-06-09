***ISBIR* *YBTAS* *DMSAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
09.06.2021 17:24
n satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941430
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5956
En Düşük
8,5857
18:0510,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0431
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5101
En Düşük
10,4670
18:05521,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,15
|Açılış
|: 521,57
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5758
|8,5956
|% 0,07
|
|Euro
|10,4492
|10,5101
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0828
|12,1434
|% -0,50
|
|Frank
|9,5468
|9,6044
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2830
|2,2944
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-4,34
|
|Altın Gr.
|521
|522
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|0,04
|