***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:07
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004995
BIST
12:121.949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
12:1213,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0403
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
12:1215,5712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0592
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
12:12843,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,66
|Açılış
|: 843,38
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler12:09
|EDATA
|22,10
|9.683.652
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,08
|72.047.415
|% 9,26
|
|OZKGY
|7,08
|72.047.415
|% 9,26
|
|RALYH
|7,93
|19.681.080
|% 8,93
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,34
|2.058.279.202
|% -3,52
|
|EREGL
|31,36
|1.032.028.045
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,54
|779.692.579
|% 1,94
|
|ASELS
|21,38
|471.273.489
|% 4,09
|
|AKBNK
|6,99
|425.392.643
|% -2,51
|
|YKBNK
|3,60
|331.760.549
|% -1,91
|
|ADESE
|0,69
|57.876.622
|% 6,15
|
|THYAO
|26,34
|2.058.279.202
|% -3,52
|
|EKGYO
|1,99
|142.723.056
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,54
|779.692.579
|% 1,94
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8237
|13,8371
|% 0,30
|
|Euro
|15,4504
|15,6096
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,3896
|18,4818
|% -0,31
|
|Frank
|14,8539
|14,9434
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6654
|3,6838
|% -0,03
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,46
|
|Altın Gr.
|842
|842
|3,67
|
|Cumhuriyet
|5.638
|5.723
|21,00
|
|Tam
|5.603
|5.749
|17,30
|
|Yarım
|2.708
|2.781
|8,37
|
|Çeyrek
|1.358
|1.391
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,03
|
|B. Petrol
|98,03
|98,03
|3,91
|