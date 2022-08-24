***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 14:50
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057982
BIST
15:123.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -23,12
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
15:1218,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0482
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
15:1218,0379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0298
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
15:121.019,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.019,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler15:12
|HKTM
|17,71
|3.146.412
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.327.289
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.280.701
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|SANFM
|16,73
|31.371.546
|% -7,57
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,85
|8.398.489.359
|% 3,02
|
|YKBNK
|6,08
|2.956.732.094
|% -3,18
|
|ISCTR
|7,84
|2.814.252.412
|% -4,39
|
|AKBNK
|11,17
|2.705.238.961
|% -2,70
|
|GARAN
|23,22
|2.468.694.963
|% 0,61
|
|YKBNK
|6,08
|2.956.732.094
|% -3,18
|
|EKGYO
|3,92
|1.618.312.508
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,84
|2.814.252.412
|% -4,39
|
|ALBRK
|2,30
|713.185.576
|% 0,44
|
|AKBNK
|11,17
|2.705.238.961
|% -2,70
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1512
|18,1578
|% 0,27
|
|Euro
|18,0238
|18,0379
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3254
|21,4324
|% -0,19
|
|Frank
|18,7587
|18,8717
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8155
|4,8396
|% 0,15
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|-11,00
|
|Tam
|6.837
|6.889
|-27,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,14
|
Seans Raporu
15:12
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