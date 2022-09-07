***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:00
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060846
BIST
11:173.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -44,13
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:1718,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:1718,1043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0530
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:17998,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 998,85
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:17
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|80.997.794
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,89
|40.451.396
|% 9,24
|
|MTRKS
|34,68
|7.368.876
|% -9,97
|
|ALKA
|65,80
|23.345.538
|% -6,73
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,29
|25.942.843
|% -6,33
|
|FADE
|9,34
|98.479.357
|% -5,66
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|THYAO
|73,60
|2.113.904.031
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|VAKBN
|10,74
|1.371.684.089
|% 6,55
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2313
|18,2414
|% 0,04
|
|Euro
|18,0953
|18,1043
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0298
|% -0,04
|
|Frank
|18,4886
|18,6000
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,59
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.759
|6.849
|9,00
|
|Yarım
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|-1,10
|
Seans Raporu
11:17
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