***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:11
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063289
BIST
12:253.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,85
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
12:2518,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
12:2518,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0916
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
12:25991,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,05
|Açılış
|: 991,50
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|378.813.512
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|64.615.910
|% 9,96
|
|ANELE
|3,69
|23.245.217
|% 9,82
|
|AKENR
|2,35
|68.618.600
|% 9,81
|
|ROYAL
|6,03
|89.648
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|13.976.732
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.664.567.030
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.243.462
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|788.733
|% -9,96
|
|ASELS
|34,20
|2.726.516.894
|% 3,64
|
|ISCTR
|9,31
|2.545.055.000
|% -8,46
|
|YKBNK
|7,20
|2.360.701.099
|% -8,40
|
|THYAO
|75,20
|2.354.288.338
|% 1,21
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.243.462
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,20
|2.360.701.099
|% -8,40
|
|EKGYO
|4,44
|1.170.784.152
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,31
|2.545.055.000
|% -8,46
|
|VAKBN
|11,54
|2.348.243.462
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.008.654.946
|% -9,95
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2615
|18,2644
|% 0,19
|
|Euro
|18,2839
|18,2962
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9511
|21,0562
|% -0,17
|
|Frank
|18,9701
|19,0844
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8433
|4,8675
|% 0,15
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-9,55
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|-50,00
|
|Tam
|6.709
|6.768
|-24,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,33
|94,33
|0,23
|